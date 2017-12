River Plate goleia Lanús na Argentina O River Plate goleou o Lanús por 4 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo complemento da 12ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Argentino. O colombiano García (duas vezes) e os atacantes Farias e Montenegro marcaram os gols do time da casa. Graf descontou para os visitantes. Com 20 pontos, o River Plate ainda mantém alguma esperança em conquistar o título. No entanto, a diferença para o líder, o grande rival Boca Juniors, é de oito pontos e só faltam seis rodadas para o final da competição. Os outros resultados desta quarta foram: Racing 3 x 0 Argentinos Juniors, Quilmes 2 x 0 San Lorenzo e Tiro Federal 2 x 1 Instituto.