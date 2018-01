River Plate goleia o Oriente Petrolero por 6 a 0 O River Plate está praticamente garantido na próxima fase da Copa Libertadores da América, graças à goleada por 6 a 0 aplicada no Oriente Petrolero (BOL), nesta quinta-feira, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A partida marcou a estréia do técnico Daniel Passarella no time argentino. Com cerca de 41 mil pessoas presentes no estádio, a vitória foi garantida ainda no primeiro tempo, com os gols de Santana, aos 19 minutos, Montenegro, aos 37, Gallardo, de pênalti, aos 39, e Farías, aos 43. No segundo tempo, San Martín, logo a um minuto, e Gallardo, novamente de pênalti, aos 12, fecharam o placar. Com esta goleada, o time argentino joga na próxima semana podendo perder por até cinco gols de diferença para se classificar. Quem passar deste confronto entrará no grupo 8, com Paulista (BRA), Libertad (PAR) e El Nacional (EQU).