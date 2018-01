River Plate goleia The Strongest O River Plate goleou nesta quinta-feira o The Strongest por 5 a 1 em partida válida pelo Grupo 5 da Taça Libertadores da América. O time boliviano não resistiu aos gols do paraguaio Nelson Cuevas, que marcou aos cinco e aos 37 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, a goleada foi completada com três gols de Martín Cardetti, aos 40, 43 e 45 minutos enquanto o argentino Adrián Alvarez descontou aos 33 minutos.