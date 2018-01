River Plate joga de olho na liderança do Grupo 8 Sem contar com o seu principal jogador, o meia Marcelo Gallardo, contundido, o River Plate recebe o Paulista nesta quinta-feira à noite, no Monumental de Nuñez, para assumir a ponta do Grupo 8 da Copa Libertadores. Com três pontos, os argentinos estão apenas a um do líder Libertad, do Paraguai, que só joga na semana que vem, contra o El Nacional. Os argentinos vêm embalados pela boa campanha no campeonato local - lideram com 18 pontos - e pela vitória sobre o El Nacional (4 a 3), na rodada passada da competição sul-americana. O técnico Daniel Passarella, porém, já pediu cuidado com a equipe brasileira, que empatou os seus dois jogos na Libertadores, contra El Nacional (1 a 1) e Libertad (0 a 0). ?Temos de vencer esse jogo. Só assim assumiremos a liderança da chave?, pediu Passarella. ?Os jogadores têm de saber que precisaremos de muito cuidado, porque o Paulista já mostrou que pode surpreender, mesmo fora de casa, como contra o El Nacional (1 a 1), que teve muitas dificuldades.? Para a vaga do lesionado Gallardo, Passarella escalará o colombiano Patiño. O zagueiro Cáceres e o atacante Farías sentiam contusões, porém, foram liberados pelo departamento médico do clube. ?As lesões têm nos atrapalhado, não temos colocado o que temos de melhor. Precisamos superar isso, porque só a vitória nos interessa?, concluiu o técnico Passarella.