River Plate perde de virada em casa pela Sul-Americana O River Plate teve uma péssima estreia na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, em pleno estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, o time foi derrotado de virada, com um gol no final, pelo Lanús por 2 a 1. O centroavante Fabbiani abriu o placar para o River, mas o rival virou com dois gols de Salvio - o segundo aos 45 minutos do segundo tempo.