River Plate se reabilita na Libertadores Depois de empatar sem gols em sua estréia na Copa Libertadores da América, o River Plate goleou o Libertad, do Paraguai, por 4 a 1, nesta quarta-feira, e alcançou a liderança do grupo 6, agora com quatro pontos. A equipe paraguaia segue com apenas um ponto. Os gols foram marcados por Coudet (2), Cavenaghi e Luiz González, enquanto Morinigo marcou para o Libertad.