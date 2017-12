River Plate se salva nos pênaltis O River Plate passou sufoco, mas conseguiu sua vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores. Jogando em casa, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a equipe argentina superou o Santos Laguna nos pênaltis, depois dos mexicanos terem vencido por 2 a 1 no tempo normal. Como havia vencido por 1 a 0 na partida de ida, no México, o River jogava pelo empate. Mas o Santos Laguna abriu 2 a 0, com os gols de Altamirano e Vuoso. Aos 30 minutos do segundo tempo, Salas salvou os argentinos e levou a decisão para os pênaltis. Aí, vitória por 4 a 2 e a classificação garantida. O adversário do River sairá do confronto entre Cruzeiro e Deportivo Cali.