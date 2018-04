River Plate também faz 6 a 0, lidera grupo e pressiona São Paulo

Adversário direto do São Paulo na briga pela classificação no Grupo 1 da Copa Libertadores, o River Plate repetiu o time brasileiro nesta quarta-feira e também goleou por 6 a 0. Jogando em casa, o time argentino arrasou o The Strongest, sendo cinco gols marcados somente no primeiro tempo. Na terça, a equipe paulista goleou o Trujillanos pelo mesmo placar, no Morumbi.

Com o triunfo, o River Plate assumiu a liderança da chave, agora com oito pontos. O resultado deixou o The Strongest na segunda posição, com sete, e empurrou o São Paulo para o terceiro posto, com cinco. A goleada desta quarta aumenta a expectativa para a próxima rodada, quando o time brasileiro encara o próprio River, em casa, na quarta da semana que vem.

Jogando no estádio Monumental de Núñez, o River não tomou conhecimento do adversário boliviano. D'Alessandro, ex-Inter, abriu o placar aos 14 minutos. Ignacio Fernandez aumentou a vantagem, aos 26, e Camilo Mayada anotou o terceiro quatro minutos depois. Antes do intervalo, Emanuel Mammana e Lucas Alario balançaram as redes.

Na segunda etapa, o time argentino desacelerou e passou a administrar a vantagem, tentando evitar o desgaste físico. Mesmo assim, Fernandez marcou seu segundo gol na partida, aos 37 minutos, selando a goleada.