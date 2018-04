River Plate uruguaio avança às oitavas da Sul-Americana

O River Plate, do Uruguai, conseguiu nesta quinta-feira a sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. No estádio Centenário, em Montevidéu, o time da casa derrotou o Blooming por 2 a 1 e avançou sem dificuldades.

Na partida de ida, na Bolívia, o duelo entre as equipe não terminou. O River Plate vencia por 1 a 0, na metade do segundo tempo, quando um torcedor do Blooming invadiu o gramado e agrediu por trás um jogador do time uruguaio. O jogo foi paralisado e encerrado minutos depois pelo árbitro por falta de segurança. Na semana seguinte, a Conmebol determinou que triunfo do River por 3 a 0.

Com esta larga vantagem no confronto, a equipe uruguaia apenas administrou a partida desta quinta. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 35, Córdoba fez 1 a 0 para o River Plate. O Blooming empatou, aos 40, com Chávez, mas tomou o segundo gol, no minuto seguinte. Montelongo aproveitou jogada de contra-ataque e tocou para as redes.

O adversário dos uruguaios nas oitavas já está definido. Será o Vitória, que eliminou o Coritiba. As datas dos confrontos ainda não foram definidos pela Conmebol.