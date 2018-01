River Plate vence 1ª na Mercosul O River Plate conseguiu a sua primeira vitória na Copa Mercosul ao derrotar nesta quinta-feira, em plena casa do adversário, o Universidad de Chile por 3 a 0, pela quarta rodada do grupo E. Os gols foram marcados por Fernando Cavenaghi (2) e Damián Alvarez. Com a vitória, o time argentino soma quatro pontos e embola a segunda colocação do grupo ao lado do Palmeiras. O Grêmio é o líder, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Universidad é o último colocado, com três pontos.