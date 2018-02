River Plate vence a 2ª na Libertadores O River Plate conquistou nesta quinta-feira a noite sua segunda vitória na copa Libertadores deste ano: 1 a 0 no Nacional (URU), com gol de Marcelo Gallardo, aos 5 minutos da partida. Com este resultado, o River lidera o grupo ao lado do Júnior de Barranquilla, da Colômbia, ambos com seis pontos. Nacional e Olmedo (EQU) dividem a lanterna sem somar pontos.