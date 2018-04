River Plate vence e encosta no Flamengo em grupo da Libertadores

Após empatar com o Independiente Santa Fe na quarta-feira, o Flamengo viu o River Plate encostar no Grupo D da Copa Libertadores. O time argentino alcançou o brasileiro na chave ao derrotar o Emelec por 1 a 0, na noite desta quinta, em Guayaquil. O único gol da partida disputada em solo equatoriano foi marcado por Javier Pinola, aos 44 minutos de jogo.

+ Confira a tabela da Copa Libertadores

Com o resultado, Flamengo e River somam agora cinco pontos, com campanha quase idêntica. O time brasileiro segue na liderança por ter marcado mais gols. O Santa Fe aparece em terceiro lugar, com três pontos. E o Emelec é o quarto e último colocado do grupo, com apenas um ponto.

Em outro jogo da Libertadores disputado nesta quinta, o Junior Barranquilla derrotou o Alianza Lima por 2 a 0, fora de casa, pelo Grupo H, do Palmeiras. O triunfo não trouxe ameaças ao clube paulista. Com sete pontos, o Palmeiras é o líder isolado da chave.

O Junior Barranquilla faturou a primeira vitória no grupo. Tem agora três pontos e ocupa o terceiro lugar. Está atrás do Boca Juniors, que tem cinco. O Alianza Lima tem apenas um e segue em quarto lugar.

Jogando em Lima, o time colombiano venceu com gols de Yimmi Chara, aos 10 minutos de jogo, e Jonatan Alvez, aos 38 minutos da etapa final.