River Plate vence Guaraní por 1 a 0 O River Plate garantiu uma vaga na próxima fase da Taça Libertadores da América ao derrotar na madrugada desta sexta-feira o Guaraní do Paraguai por 1 a 0. O gol foi marcado por Víctor Zapata aos 21 minutos do primeiro tempo. A vitória deu a primeira colocação ao time argentino no grupo 5, com 12 pontos. Pelo mesmo grupo, o The Strongest, da Bolívia, venceu o El Nacional, do Equador, por 2 a 1 e somou sete pontos, na última colocação. Apesar da derrota, o El Nacional foi beneficiado pela vitória do River Plate sobre o Guaraní e manteve a segunda colocação do grupo, com nove pontos, e garantiu também a sua classificação. O time equatoriano abriu o placar com um gol de Juan Carlos Urbano, de pênalti, aos 26 minutos da primeira etapa enquanto o time boliviano empatou com Daniel Delfino, aos 24 e virou o placar aos 28 do segundo tempo, com Percy Colque.