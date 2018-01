River Plate vence Libertad e se classifica na Libertadores O River Plate venceu o Libertad por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, e classificou-se para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América como segundo colocado do Grupo 8, com 9 pontos. O líder foi o próprio Libertad, com 11. No entanto, o time argentino nem precisava vencer para seguir na competição, já que Paulista e El Nacional empataram por 0 a 0 em Jundiaí, no mesmo horário, e morreram abraçados com seis pontos. O gol da vitória argentina foi marcado por Zapata, aos 37 minutos do segundo tempo.