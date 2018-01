River Plate vence o El Nacional com ajuda do bandeira O River Plate derrotou o El Nacional, do Equador, por 4 a 3, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na noite desta quarta-feira. A emoção esteve à altura do que indica o placar. No primeiro tempo, a equipe do River deixou o gramado sendo derrotada por 2 a 1. Os argentinos saíram na frente logo aos 4 minutos, com Ernesto Farias, mas, mesmo jogando em casa, a equipe sofreu a virada. Christian Lara marcou aos 29 minutos, e Félix Borja colocou o El Nacional em vantagem aos 38 minutos. Buscando sua primeira vitória na Copa Libertadores, o River Plate voltou para o segundo tempo em busca de uma reação, mas foi surpreendido e sofreu o terceiro gol aos 9 minutos, quando Félix Borja voltou a marcar. Demorou, mas a reação começou aos 23 minutos, quando Jonathan Santana fez o segundo gol. No caso, fez é figura de linguagem, já que após a cabeçada de Santana, a bola quicou antes da linha de gol, mas o auxiliar Carlos Betancur confirmou a jogada como gol, que deu novo ânimo à equipe, que chegou ao empate aos 34 minutos e conseguiu a virada aos 37. O River tem agora três pontos na classificação do Grupo 8, um menos que o Libertad, do Paraguai, que lidera. O Paulista tem dois pontos e o El Nacional permanece com um ponto ganho.