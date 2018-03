River Plate vence Tolima por 1 a 0 Com um gol de Luis González, aos 38 minutos do primeiro tempo, o River Plate derrotou o Tolima, da Colômbia, nesta quinta-feira à noite, em Buenos Aires. Com este resultado, a equipe argentina lidera o Grupo 6 da Taça Libertadores, com dez pontos, quatro a mais que o venezuelano Táchira. O Tolima soma dois ao lado do Libertad, do Paraguai.