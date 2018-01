River põe reservas contra o Grêmio O River Plate enfrentará o Grêmio, amanhã à noite pela Copa Mercosul, em Porto Alegre, sem a maioria de seus titulares e sem o técnico Ramon Diaz. O ex-jogador da seleção argentina decidiu não acompanhar sua equipe à capital gaúcha para concentrar-se no superclássico deste domingo contra o Boca Junior. No seu lugar e do preparador físico, viajaram quatro auxiliares. De acordo com o site do diário Ole, de Buenos Aires, a decisão criou mal estar entre os jogadores. O técnico também decidiu enviar apenas cinco dos sete jogadores que poderiam compor o banco de reservas. O tricolor gaúcho lidera sua chave com nove pontos e, se vencer os argentinos, obterá a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Mercosul. A partida também é vista pelos gaúchos como uma oportunidade de vingar a seleção brasileira pela derrota da semana passada. O técnico Tite não poderá contar com Tinga e Anderson Lima, que se recuperam de uma lesão. Em seus lugares, entrarão Rodrigo Gral e Pedrinho.