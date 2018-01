River saiu "pela porta de trás" O River Plate foi eliminado da Copa Libertadores "pela porta de trás" ao perder em casa por 3-2 para o São Paulo em um "dia negro" para o futebol argentino contra equipes brasileiras, afirmou nesta quinta-feira a imprensa esportiva de Buenos Aires. Os jornais dizem que a derrota de ontem à noite em Buenos Aires somou-se à goleada de 4-1 sofrida no mesmo dia pela seleção argentina para a brasileira na Alemanha, na final da Copa das Confederações. "O River teve outra noite de despedida na Copa", afirmou o Clarín. No ano passado, o time também foi eliminado nas semifinais, etapa em que perdeu nos pênaltis a série para seu arqui-rival, o Boca Juniors. O Clarín disse ainda que "não houve milagre" em Buenos Aires, e o São Paulo, que vencera por 2-0 o jogo de ida, se classificou para a final da Libertadores. O jornal afirmou que, em um estádio "repleto" de torcedores, a equipe do técnico Leonardo Astrada "não teve idéias" e o time paulistano "deu uma verdadeira lição" no portenho ao abrir vantagem logo aos 11 minutos com um gol de Danilo. O jornal esportivo Olé falou de "nocaute técnico", e disse que "o São Paulo liquidou o River", que "beijou a lona logo cedo e não conseguiu se levantar mais". "Não houve nenhum instante em que River tenha pressionado o São Paulo contra seu gol, o tenha feito sofrer, (...) temer pela classificação", acrescentou. "Pela porta de trás", foi o título escolhido pelo jornal La Nación, que disse "o futebol argentino viveu um dia de decepção diante do poderio mostrado por seu vizinho brasileiro". "O River fez um trabalho opaco, sem convicção nem força. Foi um final triste, apagado, desbotado", disse. O Diario Popular afirmou que "o River tinha que golear mas acabou perdendo" e ainda "está a um passo de ficar fora da próxima Copa Libertadores". O Crônica lembrou o "dia negro" para o futebol argentino.