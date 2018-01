River se classifica para Libertadores Com muito sofrimento, o River Plate se classificou para a Taça Libertadores da América de 2006 ao vencer o Huracán de Tres Arroyos por 1 a 0, neste domingo, na última rodada do Torneio Clausura da Argentina. O lateral uruguaio Diogo fez o gol do jogo, aos 4 minutos do segundo tempo. O River Plate vai participar da fase classificatória da Libertadores. Os outros representantes da Argentina serão o Newell´s Old Boys (ganhador do Torneio Apertura 2004), Vélez Sarsfield (campeão do Clausura 2005), Estudiantes de La Plata e Rosario Central. Diogo e Lucho Gonzalez estão deixando o River. O uruguaio vai para o Real Madrid e o ala argentino para o Porto. Outro jogador que desfalcará o River na próxima temporada é o volante argentino Mascherano, reforço do Corinthians.