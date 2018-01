River será o adversário do Corinthians O River Plate da Argentina venceu o Emelec, do Equador, por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, mas terminou em segundo lugar no Grupo 1 da Libertadores da América. Com esse resultado, o River será o adversário do Corinthians nas oitavas-de-final da competição sul-americana. O Deportivo Cali, que perdeu por 1 a 0 para o Libertad (Paraguai) terminou em primeiro no grupo. Ambos os times somaram 12 pontos, mas o Deportivo ficou com a liderança pelo saldo de gols. O primeiro confronto entre Corinthians e River Plate acontecerá no dia 1º de maio, na Argentina. O segundo deverá ser realizado no dia 14 ou 15 de maio.