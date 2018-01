River só libera Mascherano em junho O iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, se reuniu ontem com o presidente do River Plate, José Maria Aguilar, para tentar acertar a contratação imediata do volante Mascherano. Mas mais uma vez ouviu que o jogador não sairá da Argentina antes de junho, quando terminará a Copa Libertadores. Kia ofereceu US$ 9 milhões (R$ 23,4 milhões) por Mascherano e disse que poderia depositar o dinheiro hoje mesmo se o River quisesse. No encontro com Aguilar, o iraniano também mostrou uma série de documentos para comprovar que a MSI está em situação legal e lida com dinheiro ?limpo?. Aguilar definiu a conversa como ?amigável?, mas ressaltou que tem o compromisso político de não liberar Mascherano antes de junho. Mas o jogador, seu pai e seu procurador gostariam que a negociação fosse fechada agora, para que ele pudesse embolsar um bom dinheiro.