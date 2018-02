River subestimou Boca, dizem analistas "Subestimar o Boca Juniors é sempre um erro" foi a opinião generalizada dos analistas esportivos hoje na capital argentina. No fim da noite da quinta-feira, o time que auto-denomina-se "a metade mais um" (em relação à sua suposta preferência majoritária entre os torcedores argentinos) aproximou-se mais ainda de segurar nas mãos a taça da Libertadores ao infligir a derrota ao River Plate, seu inimigo em campeonatos há 91 anos. A derrota, na própria casa do River, o estádio Monumental de Núñez, foi um duro golpe ao time dos "milionários" (ou dos "galinhas", como são chamados seus torcedores). De forma geral, os torcedores e os especialistas afirmam que o River "jogou melhor", mas quem levou a vitória foi o Boca Juniors, que aplicou sua fórmula de "futebol de resultados", como é denominada o "modus operandi" do técnico Carlos Bianchi. Além disso, o time soube manter a calma nos piores momentos. Desta forma, o Boca Juniors começa a reta final para tentar conseguir a sexta Copa da Libertadores de sua história (de oito vezes em que chegou à decisão). Nos últimos cinco anos o time chegou quatro vezes à decisão desta copa continental e a arrebatou em três ocasiões. "Na realidade não há uma fórmula secreta aplicada por Bianchi", explica um dos mais reconhecidos analistas esportivos do país, Carlos Strocker. "O que acontece é que Bianchi dá uma mensagem clara a seus jogadores. Ou seja, os jogadores entendem perfeitamente o que Bianchi quer do time. Ele faz o possível para que o time não perca o rumo e que não se desespere". Segundo Strocker, Bianchi "fica muito zangado" quando seus jogadores "saem fora do libreto". Isso foi o que aconteceu no jogo anterior com o River Plate, quando diversos jogadores seus começaram a agir de forma desesperada, rompendo o esquema pré-estabelecido pelo técnico. "Bianchi pede uma tarefa específica a um jogador e exige que ninguém saia desse papel", analisa. Com este modus operandi, Bianchi consegue que o Boca, mesmo jogando mal - ou seja, sem aplicar o futebol "arte" - consiga ganhar os campeonatos. "É só ver os times anteriores que o Bianchi comandou, como o Vélez Sarsfield. Eram times que não brilhavam em seu jogo, mas ganhavam. Bianchi privilegia o que poderíamos chamar de jogo seguro. De forma alguma poderíamos afirmar que o futebol arte é a área desse técnico. Ele dificilmente rompe seus esquemas. Seu jogo talvez seja menos vistoso...mas é mais eficaz. Ele não é um técnico carismático, mas é respeitado pelos resultados que obtém". Once Caldas - Strocker considera que diante do time colombiano Once Caldas o Boca "é o candidato preferido". Os motivos: "o Boca tem uma experiência que o time colombiano não possui". No entanto, Strocker admite que no Universo do futebol "nunca dá para afirmar um resultado antecipadamente". A melhor prova disso, explica "é o desempenho do Once Caldas em São Paulo, onde jogou com o time brasileiro à vontade, como se estivesse jogando contra um time colombiano, de igual para igual". Incidentes - Milhares de "boquenses" festejaram a vitória do time ao redor do Obelisco, o monumento-símbolo da cidade de Buenos Aires. Em toda a cidade - mas principalmente nos bairros da zona sul - as cores azul e dourado predominaram em bandeiras penduradas nas janelas e varandas. Hoje de manhã, as paredes da cidade também ficaram cheias de cartazes que a torcida do Boca mandou imprimir às pressas para celebrar a vitória e nos quais ironizavam a derrota dos "galinhas". Na cidade de Paraná, capital da província de Entre Ríos, as celebrações terminaram em pancadaria. Torcedores do Boca e do River, em avançado estado de ebriedade, confrontaram-se à base de chutes - tentando imitar artes marciais orientais - nas escadarias da catedral da cidade. A polícia deteve 36 pessoas. O único ferido grave foi um policial, que corria o risco de perder um dos olhos por causa de um golpe.