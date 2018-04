River uruguaio tem vitória confirmada na Sul-Americana

No último dia 11, o Blooming recebeu a equipe do Uruguai no Estádio Ramón Aguilera. Aos 21 minutos do segundo tempo, apenas quatro após o River abrir o placar com Federico Puppo, um torcedor do time boliviano invadiu o campo e agrediu o atacante Henry Gimenez, do clube visitante. Por causa do incidente, o árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo encerrou a partida.

Além da derrota por 3 a 0, o Blooming terá de pagar uma multa de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 18,5 mil) à Conmebol. Já a partida de volta, em Montevidéu, continua marcada para o próximo dia 27. Para avançar na Copa Sul-Americana, o time boliviano terá que vencer o River por quatro gols de diferença. Caso vença por 3 a 0, a decisão será nos pênaltis.