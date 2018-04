River vai explorar o nervosismo do São Paulo, diz D'Alessandro

O River Plate vai tentar explorar o nervosismo do São Paulo para sair com uma vitória nesta quarta-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Quem detalhou a estratégia foi o meia Andrés D'Alessandro. O jogador disse na noite desta terça-feira que a responsabilidade pelo resultado é toda da equipe paulista, pois em caso de derrota, fica em situação complicada no grupo 1 da competição.

"Se o tempo passar e o São Paulo não conseguir o resultado durante o jogo, o torcedor ficará nervoso. É bom para nós. Mas temos de ficar tranquilos. Uma vitória encaminha a nossa classificação, até porque temos mais um jogo em casa (contra o Trujillanos)", disse o meia ex-Inter após o treino do time de reconhecimendo de gramado no Morumbi, na noite desta terça.

As oito temporadas do meia no futebol gaúcho renderam uma grande fama no Brasil. Durante a atividade do River Plate no estádio, torcedores que acompanhavam o trabalhdo das cadeiras pediram ao jogador autógrafos. D'Alessandro atendeu a todos ao fim do treino, quando assinou camisas e calçados dos fãs.

O meia, revelado no próprio River Plate, deve ser titular na partida desta quarta-feira. A equipe argentina lidera o grupo com oito pontos, seguido pelo The Strongest, com sete, e o São Paulo, que tem cinco. "Precisamos fazer um jogo inteligente. Será muito mais decisivo para o São Paulo. Eles perderam pontos em casa e precisam buscar fora. O último jogo deles é em La Paz, na altitude. Mas é a vida deles", comentou.