River vence a 1ª na Libertadores A equipe argentina do River Plate conquistou a primeira vitória na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, ao derrotar, de virada, por 3 a 1, o Libertad, do Paraguai. Com este resultado, o River assume a vice-liderança do Grupo 1, com três pontos, atrás apenas do Deportivo Cali, que soma seis. Libertad e Emelec, do Equador, ambos com um, completam o grupo. Benítez abriu o placar para o time paraguaio, aos 18 minutos do segundo tempo. Fuertes empatou para os argentinos dois minutos depois. Luis González colocou o River em vantagem e Fuertes, aos 41, definiu a vitória.