River volta a campo para defender a ponta O River Plate joga animado, neste domingo à tarde, contra o Nueva Chicago, pelo Torneio Clausura do Campeonato Argentino. O líder do torneio, com 25 pontos, entra em campo empolgado, depois dos 2 a 1 de virada sobre o Corinthians, na quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores da América. O Boca, também em primeiro, visita o Velez Sarsfield, no complemento da 11.ª rodada.