RJ fiscalizará escolinhas de futebol A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira um projeto para o controle e fiscalização de escolas e clubes onde há formação de jogadores. A medida estabelece que menores do Estado só possam deixar o País com a autorização da Justiça. O projeto ainda estipula uma multa de mil Ufirs para as instituições que se neguem a cumprir suas determinações. Antes de ser apreciado pelo governador Anthony Garotinho, a medida precisará passar por outra discussão no plenário.