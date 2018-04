Robben e Ribery dão 'espetáculo Robbery' no Bayern

Ambos enfrentaram lesões recentemente e Robben perdeu a primeira metade da temporada, mas os dois mostraram ótima forma. O holandês conferiu duas vezes e armou um gol, enquanto o francês marcou outros dois tentos.

A vitória levou o Bayern à terceira colocação com 39 pontos, três atrás do Bayer Leverkusen, que passou fácil pelo anfitrião Eintracht Frankfurt com um placar de 3 x 0 e Michael Ballack surpreendentemente no banco.

O líder Borussia Dortmund, que lidera com 50 pontos, viaja para Kaiserslautern na tarde deste sábado e pode restituir sua vantagem de 12 pontos com um êxito.

Robben só precisou de 90 segundos para causar impacto ao armar para Mario Gomez, artilheiro do campeonato alemão, fazer seu 17 gol da temporada.

O próprio Robben marcou o seu em uma brilhante jogada individual no segundo tempo, depois do francês Ribery ter lançado para Thomas Mueller garantir o segundo gol para o Bayern dentro da área aos 15 minutos.

O espetáculo 'Robbery', para usar o apelido carinhoso da dupla, foi finalizado aos 36 minutos da etapa complementar, quando Ribery cruzou da esquerda, Robben controlou a bola e disparou um chute curvo que já é sua marca registrada no canto superior.

O Stuttgart continua na zona de rebaixamento após ter sofrido uma derrota de 4 x 1 em casa para o Nuremberg, e o Borussia Moenchengladbach permaneceu atolado na lanterna depois de perder de 3 x 1 do St Pauli.

Jogos de sábado:

Bayern Munich 4 x 0 Hoffenheim

Eintracht Frankfurt 0 x 3 Bayer Leverkusen

FC St.Pauli 3 x 1 Borussia Moenchengladbach

Schalke 04 1 x 0 Freiburg

VfB Stuttgart 1 x 4 Nuremberg

VfL Wolfsburg 0 x 1 Hamburg SV

Jogo mais tarde no sábado

Kaiserslautern x Borussia Dortmund (15h30 Brasília)

Jogos de domingo:

Cologne x Mainz

Werder Bremen x Hanover 96