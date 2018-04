Robben marca dois e Bayern vence primeira pelo Alemão

Para chegar a cinco pontos, na sétima colocação, o Bayern mostrou um futebol envolvente e foi mortal nos contra-ataques. Diferente das outras partidas pelo Alemão, quando ainda não havia conseguido uma boa atuação, a equipe de Munique dominou o Wolfsburg. O time do brasileiro Grafite, por sua vez, apesar de defender o título, esteve apático e sem brilho. Assim, foi presa fácil para o Bayern ainda no primeiro tempo.

Aos 27 minutos, Gomez aproveitou o rebote do goleiro para abrir o placar na Allianz Arena. Já no segundo tempo, o show ficou reservado a Robben e Ribery, que fez os dois passes para os gols do holandês. Aos 13, o meia francês puxou contra-ataque e tocou para Robben, que avançou e bateu cruzado, ainda contando com um desvio da zaga para marcar. Aos 35, em jogada semelhante, Ribery carregou a bola e deu para o atacante, que tocou na saída do goleiro.

Pela quinta rodada do Alemão, o Bayern buscará sua segunda vitória contra o Borussia Dortmund, fora de casa. O Wolfsburg, que soma seis pontos, terá uma parada difícil diante do líder da competição. Em casa, a equipe de Grafite recebe o Bayer Leverkusen, que já tem dez pontos.