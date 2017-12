Robbie Keane faz 2 e Tottenham vence A vitória do Tottenham sobre o Bolton por 3 a 1, neste domingo, deixou a equipe na terceira colocação do Campeonato Inglês, com 19 pontos. O destaque do jogo foi o irlandês Robbie Keane, com dois gols marcados. Na outra partida do dia, o Charlton deixou a lanterna do torneio ao vencer o Middlesbrough por 1 a 0. A liderança da competição é do Liverpool, com 24 pontos, um a mais que o rival Arsenal.