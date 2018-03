Robert: adaptado e satisfeito no ABC O São Caetano ainda não conquistou o título da Copa Libertadores da América. Mesmo assim, o meia Robert já tem uma certeza: fez um grande negócio quando aceitou trocar, mesmo que por empréstimo, a Vila Belmiro pela cidade do ABC paulista. Foram necessários poucos dias para que a desconfiança natural de quem sai de um clube grande para outro que ainda busca seu espaço no cenário nacional e internacional fosse superada. Hoje, diante da iminência de ser campeão das Américas e, assim, disputar uma final de Mundial Interclubes, o meia já fala em permanecer no São Caetano no segundo semestre. Seu empréstimo vai até o final da Libertadores. ?Me senti muito bem aqui e, se houver a possibilidade, posso permanecer?, afirmou. ?Mas isso depende de um acerto também com o Santos.? Leia mais no Estadão