Robert é convocado para a seleção O técnico Emerson Leão anunciou hoje pela manhã a convocação do meia Robert, do Santos, para a seleção brasileira que realiza dois jogos amistosos nos Estados Unidos e México, como preparação para a partida do dia 27 de março contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Robert foi informado da convocação quando iniciava o treino da manhã na Vila Belmiro e imediatamente seguiu para São Paulo. A seleção - que no sábado, em Pasadena, enfrenta a seleção dos Estados Unidos e no dia 7 joga em Guadalajara contra o México - se reúne hoje à noite, no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. O treinador pode anunciar ainda hoje, novas convocações. O objetivo é ampliar para 22 o número de jogadores para os dois amistosos. Leão negocia a liberação de Rivaldo (Barcelona) e Roberto Carlos (Real Madri).