Robert e Gil devem reforçar Corinthians A derrota para o Atlético-MG, por 2 a 0, na estréia do Corinthians na Copa Sulamericana, acabou com as pretensões do time na competição. Os jogadores jogaram a toalha. ?Acho que já estamos fora", aposta o capitão Rogério. ?O melhor a fazer depois dessa derrota para o Atlético-MG é pensar só no Campeonato Brasileiro", emenda o atacante Liedson. O que mais desanima os corintianos é depender do Fluminense. ?Acho até que temos capacidade de vencer bem o Fluminense", diz Geninho. ?O que complica é esperar que o Fluminense ganhe do Atlético-MG." Apesar do clima de pessimismo em relação à Copa Sulamericana, a esperança de alcançar uma reação no Brasileiro é grande. As notícias são boas para o jogo de domingo, contra o Paraná, em Curitiba. Robert, que tem feito ótimos treinos, deve estrear. E o atacante Gil, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, tem 90% de voltar. ?Falo em 90% porque na semana passada também eu deveria voltar e acabei sentindo algumas dores", explica o próprio Gil. "Mas eu diria que tenho ótimas chances de jogar." De sua parte, Geninho, que foi chamado de ?burro? pela torcida, espera um desempenho melhor na próxima partida. O técnico reconheceu que o time não jogou nada contra o Atlético-MG. ?Marcamos mal, criamos pouco e encontramos dificuldades para jogar. De fato, não foi uma noite em que merecemos aplausos."