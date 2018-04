Robert é regularizado e está à disposição no Palmeiras

A documentação do atacante Robert foi regularizada nesta sexta-feira, o nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) e agora o jogador pode atuar pelo Palmeiras. Seu contrato com o clube terá validade até 10 de dezembro de 2009.

Mas apesar de estar à disposição de Muricy Ramalho, o jogador não deve estrear neste sábado, contra o Botafogo, no Palestra Itália. Em sua apresentação, na última sexta-feira, Robert revelou que sofrera uma cirurgia no ombro em maio, estava parado desde então e precisaria de pelo menos dez dias de treinos para recuperar a forma física.

Robert despontou no futebol brasileiro no vice-campeonato paulista do Botafogo-SP em 2001. Depois, passou por diversos times, como Servette (Suíça), Kawasaki Frontale (Japão), PSV Eindhoven (Holanda), Bétis (Espanha) e Al-Ittihad (Arábia Saudita). Antes de se transferir para o Palmeiras, estava no futebol mexicano, atuando por empréstimo no América - ele pertence ao Monterrey.