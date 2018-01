Robert entra no lugar de Anaílson O São Caetano está pronto para enfrentar o Peñarol, pelas quartas-de-final da Taça Libertadores da América, quinta-feira, em Montevidéu. A novidade será a presença de Robert atuando como falso atacante no lugar de Anaílson, vetado pelo departamento médico por causa de uma forte gastroenterite. O time encerrou seus preparativos para este importante jogo nesta terça-feira à tarde no gramado do estádio "Anacleto Campanella", quando o técnico Jair Picerni comandou um coletivo, testando o time com dois volantes - Serginho e Marcos Senna - e dois meias - Ailton e Adãozinho. O veto de Anaílson acabou sendo providencial para a definição de Picerni, que optou por deixar Robert com liberdade no ataque ao lado do artilheiro Brandão. O lateral Russo, que não atuou contra o Universidad do Chile em virtude de uma lesão na panturilha da perna direita, treinou normalmente no começo da semana e também confirmou sua presença. Brandão, poupado com dores musculares, também está escalado. "O time é esse mesmo. É forte na marcação e também criativo. Não vamos ficar só defendendo, mas sabemos que a decisão da vaga será em 180 minutos", justificou Jair Picerni. Chegará às semifinais o time que somar mais pontos em dois jogos. O primeiro está confirmado para quinta-feira, às 21h10, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O segundo será disputado, terça-feira, no ABC. Em casos de resultados iguais a decisão irá para a cobrança de penalidades máximas, como já aconteceu nas oitavas-de-final quando o Azulão eliminou o Universidad Católica, do Chile. Anaílson não vai viajar com a delegação nesta manhã de quarta-feira. O grupo deixa o estádio às 7h00, seguindo direto para Guarulhos, onde tem vôo reservado para as 10h10. A idéia é realizar o reconhecimento do gramado do Estádio Centenário, na capital uruguaia. O São Caetano retorna ao Brasil sexta-feira à tarde, e já treina sábado e domingo para o jogo de volta que está confirmado para terça-feira, no ABC.