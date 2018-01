Robert ficou surpreso com convocação Apesar de toda a alegria no Santos, o meia Robert ficou muito surpreso por ter sido convocado pelo técnico Émerson Leão para os amistosos da seleção brasileira, contra os Estados Unidos e o México. "Todo o jogador tem um sonho de um dia vestir a camisa da seleção brasileira e eu não vou negar que sonhava com isso. Agora, só espero fazer um bom trabalho, para ser convocado outras vezes, pois tenho de trabalhar muito, para me manter lá", disse o jogador. A notícia da convocação foi dada pelo técnico Geninho, que recebeu um telefonema de Leão na manhã desta quarta-feira. Robert estava treinando normalmente no CT Rei Pelé quando foi avisado. Depois de receber os cumprimentos dos companheiros, ele saiu correndo para providenciar a documentação e fazer as malas. Enquanto Robert confessou não estar esperando ser chamado, Geninho revelou que contava com essa convocação. "Robert está vivendo um grande momento no futebol e a convocação nada mais é do que um prêmio por tudo aquilo que ele vem apresentando dentro de campo", elogiou o treinador, que também disse isso tudo para Leão. Para o treinador, a convocação aconteceu no momento certo, não só para o próprio atleta, mas para toda a equipe. "É um estímulo para todo o elenco e isso mostra que o Santos está sendo observado", afirmou Geninho. O auxiliar-técnico Serginho Chulapa também demonstrou satisfação com a convocação do meia santista. "Só posso ficar feliz com essa lembrança, porque o Robert teve uma ascensão muito grande em seu retorno ao Santos", revelou.