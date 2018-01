Robert não chega a acordo com Santos O meia Robert está praticamente fora do Santos. Ele recebeu uma proposta para a renovação do contrato com salário muito abaixo do que vinha recebendo, apresentou uma contra-proposta e não tem esperanças de que seja aceita pela diretoria do clube. "Está bem longe do teto que eles colocaram, não imaginava isso, mas tenho de seguir a vida, buscar outros horizontes." Os números não foram revelados, mas o Santos teria oferecido R$ 40 mil mensais para o jogador, que ganhava R$ 125 mil. Robert, com longa carreira na Vila Belmiro, revelou que estava triste com a situação. "Foram mais de 200 jogos, 84 gols e disputei quatro finais. Acho que fiz muito pelo Santos e gostaria de ficar para tentar a conquista da Libertadores, mas infelizmente não vai dar", confessou. "Pensava que íamos ser valorizados, mas ocorreu o contrário. Acho que esse título aí não adiantou muita coisa." Robert disse que só estava esperando uma resposta da diretoria, "mas sinto que será muito difícil permanecer". Léo é outro jogador que está enfrentando problemas para renovar seu contrato. Ele aceita a manutenção do salário no mesmo padrão do ano passado, mas está reivindicando uma quantia em dinheiro à vista para a compra de um imóvel, com o que a diretoria não vem concordando. O técnico Emerson Leão manifestou mais uma vez, nesta quarta-feira, a confiança na renovação do contrato do lateral-esquerdo Léo, que considera muito importante para a equipe. Já o goleiro Fábio Costa e a diretoria iniciaram negociações para um novo contrato, que vence no dia 28 de fevereiro. Ele já ganha o teto fixado pelo clube - R$ 70 mil - e quer R$ 100 mil mensais para continuar defendendo o Santos. Como não houve acordo, o assunto voltará a ser discutido no mês que vem. Leão tem uma posição clara a respeito. "Até o dia 28 de fevereiro, ele é atleta do clube e trabalhará normalmente. Depois disso, é assunto administrativo da diretoria." O zagueiro André Luís se apresentou nesta quarta-feira e ainda não conversou com Leão sobre os motivos que o levaram a se atrasar por 24 horas na volta das férias. "Vou conversar com ele amanhã, mas ele vai compensar esse dia treinando sozinho no domingo", garantiu o treinador.