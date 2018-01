Robert não renova e desfalca o Santos O contrato de Robert vence quinta-feira e nesta segunda-feira ele passou a tarde em negociações. No final da tarde, já se sabia que ele não jogará quarta-feira contra o Ji-Paraná, pela Copa do Brasil, em Rolim de Moura, Rondônia. "O professor Celso Roth conversou comigo e quer que eu renove e possa estar com a cabeça tranqüila para o clássico de sábado, contra o Palmeiras, e os próximos jogos da Copa do Brasil", disse. Segundo ele, os entendimentos estavam avançados. "Falta definir alguns pequenos detalhes, o que pode ocorrer a qualquer momento. Renovando, Robert permanecerá mais um ano na Vila Belmiro. Mas Robert não é o único desfalque para o jogo contra o Ji-Paraná. O outro meia-esquerda do time, Esquerdinha, na seleção, e o novato Diego, que estava no selecionado sub-17 e retornou nesta segunda a Santos, mas não viajou para Rondônia. Celso Roth não definiu a equipe, mas deverá escalar Elano e Wellington substituindo os titulares. Para o lateral-esquerdo Léo, ainda faltam informações sobre a viagem e as condições em que a partida se desenvolverá. "Ninguém sabe ao certo como é, mas esperamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória". O jogador não conhece o adversário. "Pensamos em vencer por uma diferença de dois gols, mas sabemos que vai ser uma partida difícil e precisamos primeiro procurar sair de lá com um bom resultado". Oséas, ao contrário, já atuou contra o Ji-Paraná quando estava no Atlético-MG. "Temos que ter muita humildade, porque o jogo vai ser difícil, vai ter muita pressão nos primeiros vinte minutos e temos que estar concentrados". A maratona não assusta o centroavante: "é muito longe, mas temos amanhã e depois para descansar".