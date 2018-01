Robert pode reforçar o Fluminense O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, revelou nesta segunda-feira que conversou por telefone com o atacante Romário. De acordo com o dirigente, o jogador disse estar ansioso em voltar a vestir a camisa tricolor. O técnico Renato Gaúcho, porém, não quer alimentar uma possibilidade que ainda não é concreta. ?É uma questão que envolve dinheiro e isto pode ser um problema para o retorno dele", afirmou o treinador. Na sua recente passagem pelo Fluminense, Romário tinha a garantia de receber os salários em dias. O patrocinador do clube arcava com o pagamento, liberando a diretoria deste encargo. Nesta segunda-feira, os dirigentes tricolores anunciaram a renovação de contrato do atacante Fábio Bala até o fim do ano. Além disso, o meia Lopes, que estava no Flamengo, se apresentou nas Laranjeiras. Os dois fatos deixaram Renato Gaúcho mais feliz e tranqüilo. ?O grupo é pequeno e eu precisava de mais opções. Mas o Fluminense ainda necessita de um jogador de área", disse o treinador. A diretoria tricolor busca atender o pedido de Renato e só revela que o atacante pretendido é jovem e atua no Sudeste. Robert, do São Caetano, pode ser o escolhido.