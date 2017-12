Robert: promovido a "espião" Robert foi convocado para comandar a preleção ao lado de Juninho antes do clássico contra o Santos, amanhã, às 16h, na Vila Belmiro. O técnico não vai desprezar nenhuma informação de seu jogador, que atuou no Santos por seis anos - de 95 a 97, na primeira passagem, e de 2000 a 2002, na segunda. Juninho e Robert já conversaram muito sobre o adversário. Ontem cedo, antes de orientar o coletivo, no Parque São Jorge, o treinador viu um compacto do jogo entre Santos e Coritiba, vencido pela equipe paulista por 4 a 0. Tudo o que Robert havia passado para Juninho na véspera se cristalizou nas imagens. Óbvio que os dois não quiseram revelar quais foram as informações passadas pelo meia. Falaram apenas genericamente sobre o assunto. "Vocês não acham que eu seria ingênuo a ponto de revelar tudo o que ele (Robert) me passou. Mas posso garantir que foram informações preciosas. Tanto é que ele vai participar da preleção ao meu lado", explicou o treinador. Robert encara a missão sem constrangimentos. "São os ossos do ofício." Entre as informações reveladas, Robert pediu atenção especial às passagens do lateral-esquerdo Léo, sobretudo quando a bola estiver nos pés de Diego. Aos jornalistas, não disse nenhuma novidade. "O Santos é um time que marca forte e ainda conta com as individualidades de Diego e Robinho. Não é fácil vencer lá, mas o Corinthians tem condições de surpreender se jogar com inteligência."