Robert quer retribuir confiança com gols no Palmeiras O atacante Robert, do Palmeiras, promete retribuir a confiança do técnico Muricy Ramalho no jogo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Mineirão. "A intenção é essa, fazer muitos gols. Acredito que não será diferente aqui no Palmeiras", avisou o jogador.