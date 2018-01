Robert renova contrato com o Santos Depois de uma longa negociação, o meia Robert renovou nesta terça-feira seu contrato e deverá permanecer mais um ano na Vila Belmiro. Hoje, ele assinou o novo compromisso a passou a tarde se exercitando nos aparelhos de musculação. "Sempre tive interesse em permanecer na Vila e, felizmente, houve o acordo". Marcelo Teixeira revelou que o clube valorizou o trabalho que o meia vem fazendo na Vila Belmiro e informou que ele aceitou se enquadrar na política salarial do Santos". Com isso, o atleta irá viajar quinta-feira para Jarinu, onde o Santos ficará concentrado para o clássico de sábado contra o Palmeiras. A equipe do Santos estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil. Em Rondônia, enfrenta o Ji-Paraná, às 21 horas (horário de Brasília).