Robert se vê na briga por vaga de titular no Palmeiras

O atacante Robert aproveitou bem a oportunidade que teve no Palmeiras e marcou os seus dois primeiros gols pela equipe na derrota por 3 a 2 para o Vitória, no último domingo, em Salvador. Animado com o desempenho, ele acredita que tem condições de ser titular do ataque durante o Campeonato Brasileiro.

"Faço meu trabalho, tive a oportunidade e aproveitei. Acho que vai ser uma briga boa para ser titular do time", afirmou Robert, que entrou durante a partida do último final de semana, substituindo Obina, que se contundiu, mas deve ter condições de enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira.

Robert chegou ao Palmeiras no início de agosto, após passagem pelo futebol mexicano. Até o jogo contra o Vitória, teve poucas oportunidades na equipe, mas a boa atuação no último domingo deve fazer com que o técnico Muricy Ramalho o veja como uma alternativa viável ao atual ataque titular, formado por Obina e Vágner Love.