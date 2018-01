Robert também não joga em Mogi O Santos não vai ter os seus dois jogadores da Seleção Brasileira contra o Mogi Mirim, sábado à tarde, em Mogi. Robert vai se submeter a um trabalho para melhorar o condicionamento físico, enquanto Léo ainda sente dores no tornozelo direito e Geninho prefere não correr o risco de perder o lateral-esquerdo para a estréia nas semifinais. Michel vai entrar na lateral e Elano será o substituto de Robert. "Estou abaixo da condição física dos demais jogadores porque fiquei 15 dias parado em razão das duas costelas fraturadas por não ter participado do trabalho que todo o grupo fez em Sorocaba. É melhor aproveitar essa oportunidade para me preparar melhor. Quero voltar tinindo para as semifinais", disse Robert, que voltou ao time contra o Palmeiras, antes de se recuperar totalmente das fraturas. Geninho explicou que Robert vinha caindo de produção da metade para o fim do segundo tempo dos jogos, chegando a sofrer cãibras. "A decisão foi tomada depois de uma conversa que tive com os preparadores físicos, com o fisiologista e com o próprio jogador, para saber dele que tipo de treinamento havia feito na Seleção Brasileira. Robert disse que não fez praticamente nada e então chegamos à conclusão de que o melhor é fazer um trabalho bastante forte com ele nestes dias. Quero esclarecer que não estou poupando o jogador, mas fazendo com ele um trabalho necessário para colocá-lo no mesmo nível de condicionamento físico dos demais jogadores."