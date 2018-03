Robertinho gosta do Flu no 2º tempo Os jogadores do Fluminense consideraram o empate com o Náutico, por 0 a 0, um bom resultado já que na outra partida, Corinthians e Paysandu também empataram, mas por 1 a 1. Com isso, as chances de classificação para às semifinais continuam grandes. O técnico Robertinho gostou da atuação do Fluminense, principalmente no segundo tempo. "A equipe atuou bem, depois de ter ficado quatro dias parada, sem treinamentos", disse o treinador. "O goleiro Gilberto foi o grande nome do Náutico na etapa final, evitando a nossa vitória." Em relação à saída do meia Roberto Brum, que se transferiu para o Coritiba, o técnico não quis fazer comentários e se limitou a dizer que ficou surpreso. O presidente do Fluminense, David Fischel, não gostou da atitude do jogador, que deveria se transferir para o time paranaense somente no Campeonato Brasileiro. De acordo com o Fischel, Roberto Brum teria procurado os dirigentes do Coritiba para adiantar a transferência. O jogador vem dizendo que recebeu uma proposta irrecusável do time paranaense e por isso aceitou.