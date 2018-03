Robertinho não vai alterar o Flu O técnico do Fluminense, Robertinho, informou nesta sexta-feira que não mudará a equipe para a partida deste domingo, contra o Paysandu, pela Copa dos Campeões. O treinador disse ter gostado do desempenho da equipe durante o empate sem gols contra o Náutico, na estréia da competição. "Não tenho o porquê mexer. O time está dando certo", disse Robertinho. "Só precisamos acertar nosso ataque e desperdiçarmos menos as oportunidades de gol." O sistema defensivo do Paysandu é uma das principais preocupações de Robertinho. O treinador, no entanto, afirmou já ter descoberto uma maneira de superar o adversário.