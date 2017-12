Robertinho opta por um Flu experiente O Fluminense enfrenta o Friburguensese nesta quarta-feira em busca de uma das duas vagas do Grupo B do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, às 20h30, no Maracanã. O Tricolor venceu a primeira partida e uma vitória assegura a participação na próxima fase. Para tornar o Fluminense mais experiente, o técnico Robertinho optou por escalar o meia Fernando Diniz e o atacante Marco Brito, que vai atuar no meio-de-campo. Carlos Alberto e Andrezinho foram para o banco de reservas. Apesar de ter mais um atacante na equipe, além de Agnaldo e Magno Alves, o Tricolor vai atuar na formação 4-4-2. "Vamos ganhar muito com a experiência do Fernando Diniz. Nesta reta final de competição, ele será muito importante. Assim como o Marco Brito.", festejou o treinador. Outra mudança feita por Robertinho foi na lateral esquerda. Rodolfo volta a ser titular e Júnior César perdeu a vaga no time. De acordo com o treinador, Rodolfo pode atuar na função de líbero e isto foi decisivo em sua escolha.