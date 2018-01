Robertinho testa Flu com 3 atacantes O técnico do Fluminense, Robertinho, resolveu escalar três atacantes na partida desta quarta-feira contra o Friburguense, às 15 horas, no Estádio das Laranjeiras, pela última rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. O jogo não vale nada para o Tricolor e o treinador irá observar o atacante Roni atuando na função de meia-atacante. "Já fiz essa função com o Oswaldo de Oliveira (ex-técnico do clube) e vou me esforçar ao máximo", disse o jogador. Para Robertinho, essa partida será a última em que fará observações e que, a partir de agora, irá definir os titulares e o esquema tático. O treinador ainda não pode contar com o zagueiro Régis e os meias Fernando Diniz e Sidney, todos machucados. Outro problema é o zagueiro Maurício, com cansaço muscular. Caso não possa atuar, César será o titular. A boa notícia é o retorno do goleiro Murilo, recuperado de dores musculares.