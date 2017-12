Roberto Baggio: goleada na despedida O meia Roberto Baggio - um dos maiores jogadores da história do futebol italiano - se despediu neste domingo dos gramados. Mas não foi a despedida que esperava. Jogando no estádio San Siro, em Milão, a sua equipe, o Brescia, perdeu por 4 a 2 para o Milan, justamente uma das seis equipes pelas quais passou em seus 14 anos como jogador profissional. Baggio - que foi eleito o Jogador do Ano na Europa - chegou a sonhar com uma despedida diferente. Ele até cogitou disputar a Eurocopa 2004, a partir de junho, em Portugal, mas decidiu parar antes. Vice-campeão mundial com a Itália na Copa do Mundo de 1994, Baggio começou a careira no Vicenza. Passou pela Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter de Milão e, por fim, o Brescia. Aos 37 anos, ele já havia anunciado que pararia no final da temporada. ?Esta foi uma decisão muito difícil, mas está tomada. É duro, mas tem de ser assim?, disse ele. Ganhador da Bola de Ouro em 93, Baggio vestiu a camisa da seleção italiana pela última vez no amistoso contra a Espanha (1 a 1), realizado no dia 28 de abril, em Gênova. Apesar de ser considerado um dos jogadores de melhor aproveitamento nas cobranças de pênalti da história co "calcio", Roberto Baggio ficou marcado para o público internacional como o homem que perdeu um pênalti numa final de Copa do Mundo. Foi na Copa de 94, nos Estados Unidos, quando Brasil e Itália fizeram a final. O jogo havia terminado empatado (0 a 0) no tempo regulamentar e na prorrogação. Com isso, o Mundial, pela primeira vez na história, foi decidido no pênaltis. Baggio foi encarregado da última cobrança para a Itália. Chutou muito longe do gol e o Brasil foi tetracampeão mundial.