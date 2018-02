Roberto Brida assume o Juventus Roberto Brida deve ser apresentado nesta terça-feira como o novo técnico da equipe do Juventus. Brida vai substituir Paulo Tognasini, demitido na véspera, depois de mais uma derrota do time no Torneio da Morte do Campeonato Paulista. O Juventus corre sério risco de rebaixamento para a segunda divisão do Estado. O time tem apenas um ponto ganho, ficando à frente apenas da Inter de Limeira, que ainda não somou pontos no torneio. Restam só mais três rodadas. Se permanecer na penúltima posição, o Juventus terá de disputar uma repescagem com vice-campeão da Série A-2. Se ficar em último, cai automaticamente.